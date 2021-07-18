Папа римский появился перед публикой впервые после операции
Понтифик находился в хорошем расположении духа и обратился к верующим с традиционной полуденной молитвой и проповедью.
Скриншот видео © YouTube Vatican News — English
Впервые после своей госпитализации папа римский Франциск поприветствовал из окна Апостольского дворца прихожан, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане. Они встретили понтифика радостными аплодисментами, сообщает Vatican News.
Он обратился к верующим с традиционной проповедью и полуденной молитвой "Ангел Господень". Прихожане отметили, что Франциск выглядит и чувствует себя намного лучше, чем было в прошлое воскресенье, когда он выступил с проповедью из окна госпиталя, где находился после операции.
Напомним, 4 июля папа римский был госпитализирован для плановой операции в больницу по причине симптоматичного стеноза. Он находился там десять суток и уже 14 июля вернулся в Ватикан.
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