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Папа римский появился перед публикой впервые после операции

Понтифик находился в хорошем расположении духа и обратился к верующим с традиционной полуденной молитвой и проповедью.

18 июля, 12:04
<p>Скриншот видео ©<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RL62uy314ss&t=307s" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> YouTube Vatican News</a> — <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RL62uy314ss&t=307s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eng<strong style="font-weight: bold;">lish</strong></a></p>

Скриншот видео © YouTube Vatican NewsEnglish

Впервые после своей госпитализации папа римский Франциск поприветствовал из окна Апостольского дворца прихожан, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане. Они встретили понтифика радостными аплодисментами, сообщает Vatican News.

Он обратился к верующим с традиционной проповедью и полуденной молитвой "Ангел Господень". Прихожане отметили, что Франциск выглядит и чувствует себя намного лучше, чем было в прошлое воскресенье, когда он выступил с проповедью из окна госпиталя, где находился после операции.

Ватикан сообщил о состоянии папы римского после операции

Ватикан сообщил о состоянии папы римского после операции

Напомним, 4 июля папа римский был госпитализирован для плановой операции в больницу по причине симптоматичного стеноза. Он находился там десять суток и уже 14 июля вернулся в Ватикан.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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