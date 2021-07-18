Папа римский появился перед публикой впервые после операции

Впервые после своей госпитализации папа римский Франциск поприветствовал из окна Апостольского дворца прихожан, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане. Они встретили понтифика радостными аплодисментами, сообщает Vatican News.

Он обратился к верующим с традиционной проповедью и полуденной молитвой "Ангел Господень". Прихожане отметили, что Франциск выглядит и чувствует себя намного лучше, чем было в прошлое воскресенье, когда он выступил с проповедью из окна госпиталя, где находился после операции.