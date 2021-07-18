Абитуриентам разрешили не прикладывать аттестат при поступлении в вузы РФ через госуслуги

Поступающим в российские университеты с помощью сайта "Госуслуги" не понадобятся документы, подтверждающие наличие у них среднего или среднего специального образования. Как сообщили в Минобрнауки, вся необходимая информация имеется в специальном реестре.

"Абитуриенту при подаче заявления о приёме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" нет необходимости прикладывать документы об образовании или их копии. Информация об указанном документе будет подтверждена сведениями, которые есть в системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Там добавили, что минимальным набором документов для поступления является одно лишь заявление о зачислении в учебное заведение. Сделано это для того, чтобы создать максимально комфортные условия для подачи документов без очного посещения приёмной комиссии.