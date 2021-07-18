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Абитуриентам разрешили не прикладывать аттестат при поступлении в вузы РФ через госуслуги

Отмечается, что вся необходимая приёмной комиссии информация имеется в специальном реестре.

18 июля, 11:45
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Поступающим в российские университеты с помощью сайта "Госуслуги" не понадобятся документы, подтверждающие наличие у них среднего или среднего специального образования. Как сообщили в Минобрнауки, вся необходимая информация имеется в специальном реестре.

"Абитуриенту при подаче заявления о приёме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" нет необходимости прикладывать документы об образовании или их копии. Информация об указанном документе будет подтверждена сведениями, которые есть в системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

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Там добавили, что минимальным набором документов для поступления является одно лишь заявление о зачислении в учебное заведение. Сделано это для того, чтобы создать максимально комфортные условия для подачи документов без очного посещения приёмной комиссии.

Ранее Лайф рассказывал, что у абитуриентов, которые планируют поступать в российские вузы, появится возможность выбирать по баллам, за какой экзамен их будут зачислять. Среди вариантов — результаты ЕГЭ, общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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