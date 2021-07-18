СК повторно рассмотрит аварию в Москве с двумя погибшими детьми
По решению суда автомобилистка отправлена под домашний арест на два месяца.
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Следователи вновь запросили из полиции материалы дела о ДТП с тремя детьми на западе Москвы, в результате которого двое мальчиков скончались. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета.
"Повторно инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве", — заявила старший помощник руководителя СК РФ Юлия Иванова.
Напомним, страшная авария произошла на юго-западе столицы 16 июня. 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе, в результате чего двое малышей в возрасте трёх и пяти лет скончались в больнице. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. Накануне Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов после заседания суда она отказалась.
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