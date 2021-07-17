Отправленная под домашний арест за наезд на детей студентка отказалась от комментариев

Студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, отказалась отвечать на вопросы журналистов. Это произошло после того, как Никулинский районный суд Москвы назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Я же сказал вам: без комментариев. В пресс-службу обращайтесь Никулинского суда, и вам дадут информацию по данному делу", — сказал адвокат обвиняемой, заметив, что сейчас они ничего не могут сказать по событию.