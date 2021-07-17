Отправленная под домашний арест за наезд на детей студентка отказалась от комментариев
Также повёл себя и её адвокат, заявивший журналистам, чтобы они обращались в пресс-службу суда.
Сбившая троих детей студентка отказалась давать комментарии после суда. Видео © LIFE
Студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, отказалась отвечать на вопросы журналистов. Это произошло после того, как Никулинский районный суд Москвы назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Я же сказал вам: без комментариев. В пресс-службу обращайтесь Никулинского суда, и вам дадут информацию по данному делу", — сказал адвокат обвиняемой, заметив, что сейчас они ничего не могут сказать по событию.
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Напомним, ДТП произошло накануне днём на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет, один из которых впоследствии скончался. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Сегодня Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест на два месяца.
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