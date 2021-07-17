НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отправленная под домашний арест за наезд на детей студентка отказалась от комментариев

Также повёл себя и её адвокат, заявивший журналистам, чтобы они обращались в пресс-службу суда.

17 июля, 14:20

Сбившая троих детей студентка отказалась давать комментарии после суда. Видео © LIFE

Студентка Валерия Башкирова, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, отказалась отвечать на вопросы журналистов. Это произошло после того, как Никулинский районный суд Москвы назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Я же сказал вам: без комментариев. В пресс-службу обращайтесь Никулинского суда, и вам дадут информацию по данному делу", сказал адвокат обвиняемой, заметив, что сейчас они ничего не могут сказать по событию.

Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Студентка на маминой тачке: Стало известно, кто находился за рулем "мазды", сбившей в Москве двух детей и грудничка

Напомним, ДТП произошло накануне днём на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет, один из которых впоследствии скончался. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Сегодня Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест на два месяца.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1