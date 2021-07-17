В Крыму все детские лагеря перевели в закрытый режим из-за коронавируса

Согласно новым требованиям властей Крыма, все детские лагеря должны быть переведены в закрытый режим, если менее 95 процентов сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ с новыми мерами опубликован на сайте правительства республики.

"С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включённые в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (два компонента) против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) персонала составляет менее 95%", — сообщается в документе.

Также отмечается, что учреждения стационарного социального обслуживания, к которым относятся дома престарелых, переводятся в режим полной самоизоляции, если вакцинировано менее 95 процентов персонала. Сотрудники, живущие в учреждении и не прошедшие курс прививок от коронавируса, не могут его покидать. При этом пансионат останется открытым для пожилых людей, однако поступить туда можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста.