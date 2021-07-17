В Крыму все детские лагеря перевели в закрытый режим из-за коронавируса
Согласно указу, в полную изоляцию также переведены дома престарелых, а диспансеризация населения приостанавливается.
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Согласно новым требованиям властей Крыма, все детские лагеря должны быть переведены в закрытый режим, если менее 95 процентов сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ с новыми мерами опубликован на сайте правительства республики.
"С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включённые в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (два компонента) против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) персонала составляет менее 95%", — сообщается в документе.
Также отмечается, что учреждения стационарного социального обслуживания, к которым относятся дома престарелых, переводятся в режим полной самоизоляции, если вакцинировано менее 95 процентов персонала. Сотрудники, живущие в учреждении и не прошедшие курс прививок от коронавируса, не могут его покидать. При этом пансионат останется открытым для пожилых людей, однако поступить туда можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста.
А вот диспансеризация населения в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования приостанавливается до 17 августа.
Ранее сообщалось, что на протяжении трёх суток в Крыму фиксировали антирекорд по числу заболевших ковидом. За 13 июля было выявлено 375 заболевших, 11 июля были инфицированы 368 человек, а 12 июля — 371. Во избежание ухудшения ситуации глава региона призвал жителей соблюдать дистанцию и масочный режим при посещении публичных мест, в частности при поездках в общественном транспорте и на такси.
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