Академик объяснил, почему переболевшие коронавирусом могут не прививаться

Переболевшие коронавирусом люди могут не вакцинироваться от инфекции, ведь они имеют такой же иммунитет, что и привитые. Об этом заявил академик РАН, микробиолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

"Меня настораживает, что прививают всех подряд. Тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию, не нужно прививать, ведь не бывает так, чтобы иммунитет после заболевания был короче, чем после вакцинации. Он полноценный всегда вне зависимости от того, легко или тяжело человек перенёс заболевание", — приводит его слова Ura.ru.

Зверев напомнил, что в 2002 году Китай захватила эпидемия SARS-CoV. По словам Зверева, за переболевшими в тот период пациентами до сих пор ведётся наблюдение, они всё ещё сохраняют иммунитет. Микробиолог считает, что защита от вируса держится продолжительное время. Он уточнил, что если бы иммунитет сохранялся непродолжительное время, то сейчас повторные случаи заболевания исчислялись бы миллионами.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков советует перед вакцинацией ориентироваться на уровень антител, если титр высокий, то с прививкой советует повременить. А вот почему этот уровень не учитывается при показаниях к вакцинации, медик не понимает.