Иммунолог оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь
Специалист подчеркнул, что если всё делать правильно, то к следующему лету пандемия в стране полностью закончится.
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Повторная вакцинация при высоком уровне антител в организме или первичная после недавно перенесённого коронавируса не представляет опасности для здоровья. Такое мнение в интервью МК высказал иммунолог Николай Крючков.
"Если вы вакцинируетесь при высоком уровне антител, получите мощный иммунный ответ", — подчеркнул специалист.
При этом, по его словам, оптимальным сроком для вакцинации является девять месяцев с момента выздоровления. Крючков также успокоил, что вакцинация не будет требоваться из года в год в течение всей жизни, поскольку вопрос о её необходимости остро встаёт лишь во время пандемии.
"Если сделать всё правильно, то к лету следующего года всё преимущественно закончится, необходимо будет только контролировать внешние границы, чтобы не завозить вирус из стран, где нет вакцинации", — добавил иммунолог.
Ранее Лайф рассказывал, какой максимальный временной интервал может быть между введением второго компонента одной прививки от коронавируса. Если ввод второго компонента откладывается ненадолго, это не влияет на формирование иммунного ответа.
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