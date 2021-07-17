Иммунолог оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь

Повторная вакцинация при высоком уровне антител в организме или первичная после недавно перенесённого коронавируса не представляет опасности для здоровья. Такое мнение в интервью МК высказал иммунолог Николай Крючков.

"Если вы вакцинируетесь при высоком уровне антител, получите мощный иммунный ответ", — подчеркнул специалист.

При этом, по его словам, оптимальным сроком для вакцинации является девять месяцев с момента выздоровления. Крючков также успокоил, что вакцинация не будет требоваться из года в год в течение всей жизни, поскольку вопрос о её необходимости остро встаёт лишь во время пандемии.

"Если сделать всё правильно, то к лету следующего года всё преимущественно закончится, необходимо будет только контролировать внешние границы, чтобы не завозить вирус из стран, где нет вакцинации", — добавил иммунолог.