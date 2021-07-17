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В Приамурье лоб в лоб столкнулись грузовые поезда, погибло два человека

Участок принадлежит частному предприятию, поэтому не использовался для пассажирских перевозок.

17 июля, 14:12

В Приамурье два человека погибли в результате лобового столкновения поездов. Видео © LIFE

Два грузовых поезда столкнулись на путях необщего пользования в Амурской области, в результате лобового столкновения два человека погибли, сообщает источник Лайфа.

Авария произошла сегодня утром на участке железной дороги между станциями Улак и Эльга, который не принадлежит РЖД. В результате удара локомотивы и вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. Впоследствии начался пожар. На кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, видно, что оба состава превратились в груду металла.

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По данным Лайфа, два члена локомотивной бригады погибли на месте, ещё двое пострадали. Поскольку авария произошла на участке, принадлежащем частному предприятию, который не задействован для пассажирских перевозок, никаких задержек в движении поездов нет. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее Лайф сообщал, что в Австрии сошедший с рельсов поезд рухнул в реку. В результате аварии пострадали 17 школьников.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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