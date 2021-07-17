В Приамурье лоб в лоб столкнулись грузовые поезда, погибло два человека

В Приамурье два человека погибли в результате лобового столкновения поездов. Видео © LIFE

Два грузовых поезда столкнулись на путях необщего пользования в Амурской области, в результате лобового столкновения два человека погибли, сообщает источник Лайфа.

Авария произошла сегодня утром на участке железной дороги между станциями Улак и Эльга, который не принадлежит РЖД. В результате удара локомотивы и вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. Впоследствии начался пожар. На кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, видно, что оба состава превратились в груду металла.

По данным Лайфа, два члена локомотивной бригады погибли на месте, ещё двое пострадали. Поскольку авария произошла на участке, принадлежащем частному предприятию, который не задействован для пассажирских перевозок, никаких задержек в движении поездов нет. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.