"Я там сейчас не нужен": Гильерме допустил завершение карьеры в сборной России по футболу
После крупного поражения от сербов в Лиге наций в ноябре 2020 года вратаря не вызывали в национальную команду.
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Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме заявил, что до сих пор не понимает, почему его не внесли в заявку сборной России на Евро-2020. Об этом он рассказал в интервью Sport24.
"Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарём РПЛ. Почему тогда не вызвали в сборную России на Евро-2020? Я не понимаю", — сказал Гильерме.
После крупного поражения от сербов в Лиге наций в ноябре 2020 года со счётом 0:5 вратаря не вызывали в национальную команду. Он не уверен, что в будущем ещё проведёт в составе сборной хотя бы один матч.
"Честно, сегодня я не знаю, поеду ли я в сборную. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в "Локомотив". К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут ещё долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10–12 лет вперёд. Я там сейчас не нужен", — отметил 35-летний футболист.
Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В составе клуба он стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем кубка страны. В ноябре 2015-го вратарь получил гражданство РФ. В сборной России он выходил на поле 16 раз.
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