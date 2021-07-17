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"Я там сейчас не нужен": Гильерме допустил завершение карьеры в сборной России по футболу

После крупного поражения от сербов в Лиге наций в ноябре 2020 года вратаря не вызывали в национальную команду.

17 июля, 13:42
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме заявил, что до сих пор не понимает, почему его не внесли в заявку сборной России на Евро-2020. Об этом он рассказал в интервью Sport24.

"Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарём РПЛ. Почему тогда не вызвали в сборную России на Евро-2020? Я не понимаю", — сказал Гильерме.

Не вызванный в сборную Гильерме признан лучшим вратарём РПЛ

Не вызванный в сборную Гильерме признан лучшим вратарём РПЛ

После крупного поражения от сербов в Лиге наций в ноябре 2020 года со счётом 0:5 вратаря не вызывали в национальную команду. Он не уверен, что в будущем ещё проведёт в составе сборной хотя бы один матч.

"Честно, сегодня я не знаю, поеду ли я в сборную. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в "Локомотив". К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут ещё долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10–12 лет вперёд. Я там сейчас не нужен", — отметил 35-летний футболист.

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В составе клуба он стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем кубка страны. В ноябре 2015-го вратарь получил гражданство РФ. В сборной России он выходил на поле 16 раз.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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