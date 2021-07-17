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Кириенко заявил о планах совместить фестивали "Россия — страна возможностей" и "Таврида-Арт" в Крыму

По его словам, оба мероприятия при благоприятных эпидемиологических условиях могут пройти одновременно.

17 июля, 13:54

Кириенко выступил на форуме "Территория смыслов". Видео © LIFE

Если эпидемиологическая обстановка в этом году будет благоприятной, то есть возможность совместить форум "Россия — страна возможностей" с фестивалем "Таврида-Арт" в Крыму. Провести их планируется с 8 по 12 сентября. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Пока у нас план, что мы этот непроведённый фестиваль и форум "Россия — страна возможностей" совместим с фестивалем "Таврида-Арт" в Крыму. Это будет 8–12 сентября, четыре дня в бухте Капсель", — сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов".

Кириенко напомнил, что около восьми миллионов человек уже поучаствовали в проектах платформы "Россия — страна возможностей". Ежегодно число участников проектов увеличивается, однако вместе с тем растёт и процент тех, кто проиграл в конкурсах. Однако он отметил важность действий и со стороны государства, и со стороны старшего поколения, чтобы дотянуться до людей, которые точно не будут победителями, но и не должны оставаться ущемлёнными.

Успел до грозы: Кириенко за штурвалом вертолёта прилетел на форум "Территория смыслов"

Успел до грозы: Кириенко за штурвалом вертолёта прилетел на форум "Территория смыслов"

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для самореализации граждан и продвижения общественных инициатив. Форум "Таврида" впервые прошёл в Крыму в 2015 году и к сегодняшнему дню стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодёжи страны. Сейчас он проводится недалеко от Судака, а в бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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