Кириенко заявил о планах совместить фестивали "Россия — страна возможностей" и "Таврида-Арт" в Крыму

Кириенко выступил на форуме "Территория смыслов". Видео © LIFE

Если эпидемиологическая обстановка в этом году будет благоприятной, то есть возможность совместить форум "Россия — страна возможностей" с фестивалем "Таврида-Арт" в Крыму. Провести их планируется с 8 по 12 сентября. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Пока у нас план, что мы этот непроведённый фестиваль и форум "Россия — страна возможностей" совместим с фестивалем "Таврида-Арт" в Крыму. Это будет 8–12 сентября, четыре дня в бухте Капсель", — сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов".

Кириенко напомнил, что около восьми миллионов человек уже поучаствовали в проектах платформы "Россия — страна возможностей". Ежегодно число участников проектов увеличивается, однако вместе с тем растёт и процент тех, кто проиграл в конкурсах. Однако он отметил важность действий и со стороны государства, и со стороны старшего поколения, чтобы дотянуться до людей, которые точно не будут победителями, но и не должны оставаться ущемлёнными.