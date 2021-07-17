Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением
Когда у самолёта заглохли двигатели и он начал приближаться к земле, все находившиеся на борту уже были готовы к самому страшному.
Фото © LIFE
На борту совершившего жёсткую посадку в Томской области самолёта Ан-28 находился 23-летний спортсмен Роман Макеев. Когда воздушное судно начало снижаться, парень, уже чувствуя беду, отправил своей девушке Александре прощальное сообщение. Об этом рассказал тренер парня Дмитрий Голдинов.
"В пятницу вечером (16 июля. — Прим. Лайфа) Саша ждала его домой… Но тут ей пришло от него СМС: "Прощай, мы падаем". У неё была жуткая истерика", — сказал Дмитрий kp.ru.
Дмитрий отметил, что, когда самолёт пропал с радаров, его бросило в холодный пот, а в голову полезли жуткие мысли. Тогда тренер стал обзванивать больницы, пытаясь узнать хоть что-то, также он звонил друзьям и родным своего воспитанника. Уже позднее находившийся на борту парень рассказал ему, что пассажиры, летевшие в Ан-28, в момент, когда у самолёта заглохли двигатели и он стал приближаться к земле, прощались с жизнью. Они были готовы к самому страшному исходу, однако всё, к счастью, обошлось.
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы и практически не пострадали, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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