Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением

"В пятницу вечером (16 июля. — Прим. Лайфа) Саша ждала его домой… Но тут ей пришло от него СМС: "Прощай, мы падаем". У неё была жуткая истерика", — сказал Дмитрий k p.ru .

Дмитрий отметил, что, когда самолёт пропал с радаров, его бросило в холодный пот, а в голову полезли жуткие мысли. Тогда тренер стал обзванивать больницы, пытаясь узнать хоть что-то, также он звонил друзьям и родным своего воспитанника. Уже позднее находившийся на борту парень рассказал ему, что пассажиры, летевшие в Ан-28, в момент, когда у самолёта заглохли двигатели и он стал приближаться к земле, прощались с жизнью. Они были готовы к самому страшному исходу, однако всё, к счастью, обошлось.