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В Екатеринбурге внедорожник отбросило в женщину на тротуаре после жёсткого столкновения

Пострадавшую госпитализировали с переломами. В ГИБДД рассказали, что один из водителей проехал на красный сигнал светофора.

18 июля, 11:17

В Екатеринбурге в результате жёсткого ДТП внедорожник сбил женщину на тротуаре. Видео © Соцсети

Жёсткое ДТП произошло сегодня днём в Екатеринбурге. Там два автомобиля не поделили перекрёсток, в результате чего один из них сбил женщину на тротуаре. Момент аварии попал на запись камеры наблюдения.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, "ниссан" проехал на красный сигнал светофора и оказался на пути "фольксвагена", который на полной скорости влетел в бок внедорожника и отбросил его прямо на тротуар. Там в этот момент находилась женщина 1983 года рождения. С места аварии её госпитализировали с переломом таза и повреждениями позвоночника.

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В результате ДТП также пострадали и оба водителя. Отмечается, что окончательный вердикт о виновности одного из них будет вынесен по результатам ряда экспертиз.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковных Мытищах в результате ДТП погибли два человека. Авария произошла из-за встречного столкновения автомобилей Lada и Hyundai.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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