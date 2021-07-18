В Екатеринбурге внедорожник отбросило в женщину на тротуаре после жёсткого столкновения

В Екатеринбурге в результате жёсткого ДТП внедорожник сбил женщину на тротуаре. Видео © Соцсети

Жёсткое ДТП произошло сегодня днём в Екатеринбурге. Там два автомобиля не поделили перекрёсток, в результате чего один из них сбил женщину на тротуаре. Момент аварии попал на запись камеры наблюдения.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, "ниссан" проехал на красный сигнал светофора и оказался на пути "фольксвагена", который на полной скорости влетел в бок внедорожника и отбросил его прямо на тротуар. Там в этот момент находилась женщина 1983 года рождения. С места аварии её госпитализировали с переломом таза и повреждениями позвоночника.

В результате ДТП также пострадали и оба водителя. Отмечается, что окончательный вердикт о виновности одного из них будет вынесен по результатам ряда экспертиз.