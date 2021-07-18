НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Уходил от погони: На Сахалине иномарку и водителя разорвало пополам при столкновении со столбом

По словам жителей ближайшего к месту ДТП дома, удар был настолько сильным, что у них выбило окна.

18 июля, 03:10

Фото © Sakhalin.info

В Южно-Сахалинске иномарку и водителя разорвало пополам во время ДТП. Видео © kp.ru

18 июля на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошло страшное ДТП, в котором легковушка "Тойота-Марк II" на огромной скорости вылетела за пределы проезжей части и врезалась в фонарный столб. Об этом сообщает kp.ru.

Фото © Sakhalin.info

Фото © Sakhalin.info

Авария случилась в 5:39 по местному времени (21:39 мск) в районе жилого дома № 325 на улице Ленина. Японская иномарка двигалась на огромной скорости. Напротив ТЦ "Карусель" машина вылетела на "выделенку" для автобусов. Перелетев через тротуар, она снесла ограничительные столбики, дорожный знак и врезалась в опору уличного освещения. От удара седан разорвало пополам. Автомобилем управлял 29-летний мужчина, который сразу же скончался. Через несколько секунд на место происшествия прибыл автомобиль ДПС с проблесковыми маячками — оказалось, что водитель "тойоты" уходил от погони.

"Катался, где дети ходят": Полиция устроила погоню за байкером по набережной Екатеринбурга

"Катался, где дети ходят": Полиция устроила погоню за байкером по набережной Екатеринбурга

ASTV со ссылкой на очевидцев сообщает, что нарушителя от удара выбросило из салона.

"Машину и тело пополам", — рассказали свидетели аварии.

Также отмечается, что после разрыва "тойоты" в двух квартирах соседнего дома выбило окна.

В подмосковных Мытищах погибло два человека при лобовом столкновении машин

В подмосковных Мытищах погибло два человека при лобовом столкновении машин

Как пишет Sakhalin.info, водитель не имел прав на управление транспортными средствами, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. За последние два года лихач более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Ранее под Тюменью 13-летний подросток с пьяным дядей попытался уйти от полицейской погони и попал в ДТП.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В подмосковных Мытищах погибло два человека при лобовом столкновении машин

вчера в 23:28

Сразу шесть землетрясений за день произошли рядом с Курилами и Камчаткой

13 июля, 04:21

В США болельщики сбежали с бейсбольного матча из-за стрельбы у стадиона

сегодня в 03:30

Модель поплатилась за самую большую пятую точку в Бразилии, и теперь каждый её день наполнен болью

вчера в 16:00

В МВД оценили возможность создания миграционного кодекса в России

сегодня в 03:18

Новости партнеров

Layer 1