В Южно-Сахалинске иномарку и водителя разорвало пополам во время ДТП. Видео © kp.ru

18 июля на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошло страшное ДТП, в котором легковушка "Тойота-Марк II" на огромной скорости вылетела за пределы проезжей части и врезалась в фонарный столб. Об этом сообщает kp.ru.

Авария случилась в 5:39 по местному времени (21:39 мск) в районе жилого дома № 325 на улице Ленина. Японская иномарка двигалась на огромной скорости. Напротив ТЦ "Карусель" машина вылетела на "выделенку" для автобусов. Перелетев через тротуар, она снесла ограничительные столбики, дорожный знак и врезалась в опору уличного освещения. От удара седан разорвало пополам. Автомобилем управлял 29-летний мужчина, который сразу же скончался. Через несколько секунд на место происшествия прибыл автомобиль ДПС с проблесковыми маячками — оказалось, что водитель "тойоты" уходил от погони.

ASTV со ссылкой на очевидцев сообщает, что нарушителя от удара выбросило из салона.

"Машину и тело пополам", — рассказали свидетели аварии.

Также отмечается, что после разрыва "тойоты" в двух квартирах соседнего дома выбило окна.

Как пишет Sakhalin.info, водитель не имел прав на управление транспортными средствами, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. За последние два года лихач более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.