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МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей

В министерстве отметили, что применение подобных технологий позволит сократить время общения автомобилистов с полицейскими, а также исключить возможные конфликты и субъективное отношение.

18 июля, 02:34

Фото © Pexels

МВД России работает над внедрением экспресс-тестов, благодаря которым можно будет выявлять пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"В настоящее время в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов", — приводит ТАСС сообщение МВД.

В министерстве отметили, что применение подобных тестов позволит сократить время общения водителей с полицейскими, а также исключить возможные конфликты и субъективное отношение. В МВД пояснили, что если автомобилист откажется проходить тест или не согласится с его результатами, то он будет направлен на медицинское освидетельствование.

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Напомним, ранее глава Госавтоинспекции генерал-лейтенант Михаил Черников сообщил, что уже в 2022 году ГИБДД сможет моментально выявлять пьяных водителей. По его словам, благодаря этому трезвые автомобилисты не будут погружаться в продолжительный процесс медицинского освидетельствования и смогут спокойно продолжать движение.

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Стоит отметить, что с начала 2021 года в России к ответственности за вождение в нетрезвом виде привлекли свыше 220 тысяч водителей, из них 27 тысяч повторно.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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