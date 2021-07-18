МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей

МВД России работает над внедрением экспресс-тестов, благодаря которым можно будет выявлять пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"В настоящее время в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов", — приводит ТАСС сообщение МВД.

В министерстве отметили, что применение подобных тестов позволит сократить время общения водителей с полицейскими, а также исключить возможные конфликты и субъективное отношение. В МВД пояснили, что если автомобилист откажется проходить тест или не согласится с его результатами, то он будет направлен на медицинское освидетельствование.

Напомним, ранее глава Госавтоинспекции генерал-лейтенант Михаил Черников сообщил, что уже в 2022 году ГИБДД сможет моментально выявлять пьяных водителей. По его словам, благодаря этому трезвые автомобилисты не будут погружаться в продолжительный процесс медицинского освидетельствования и смогут спокойно продолжать движение.