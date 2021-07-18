В NASA сообщили о новых местах утечки воздуха в российском модуле МКС

Несколько возможных мест утечки воздуха были обнаружены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС). Три из них экипажу удалось заделать накладками или герметиком. Об этом сообщил представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

"Эксперты из России и NASA использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки", — сказал Уэст на заседании совета, передаёт РИА "Новости".

При этом сотрудник NASA отметил, что утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля сейчас не несёт угрозы безопасности для членов экипажа.