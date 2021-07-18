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В NASA сообщили о новых местах утечки воздуха в российском модуле МКС

Три из них экипаж уже заделал накладками или герметиком. Однако полностью ликвидировать утечку пока не удалось.

18 июля, 02:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NASA/photos/10159179988276772" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © Facebook / NASA

Несколько возможных мест утечки воздуха были обнаружены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС). Три из них экипажу удалось заделать накладками или герметиком. Об этом сообщил представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

"Эксперты из России и NASA использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки", — сказал Уэст на заседании совета, передаёт РИА "Новости".

На МКС возобновили поиски места утечки воздуха в российском модуле

На МКС возобновили поиски места утечки воздуха в российском модуле

При этом сотрудник NASA отметил, что утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля сейчас не несёт угрозы безопасности для членов экипажа.

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Ранее Лайф сообщал, что в мае США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС и путей её устранения. До этого российские космонавты уже заделали две трещины, однако утечка воздуха всё равно продолжилась.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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