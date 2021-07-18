Названы сроки начала государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Первый пуск будет произведён с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя начнутся в первой половине августе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, первый пуск будет произведён с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота. Во второй половине августа начнутся лётно-конструкторские пуски с атомной подводной лодки "Северодвинск".
В обоих случаях планируется поразить надводные цели. Ожидается, что с "Адмирала Горшкова" будет произведено четыре запуска. Разработчик ракеты НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") отказался комментировать эту информацию.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что первым штатным носителем ракет "Циркон" станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Ходовые испытания судна планируют начать уже весной следующего года.
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