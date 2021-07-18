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Названы сроки начала государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Первый пуск будет произведён с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота.

18 июля, 01:30
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя начнутся в первой половине августе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, первый пуск будет произведён с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота. Во второй половине августа начнутся лётно-конструкторские пуски с атомной подводной лодки "Северодвинск".

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В обоих случаях планируется поразить надводные цели. Ожидается, что с "Адмирала Горшкова" будет произведено четыре запуска. Разработчик ракеты НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") отказался комментировать эту информацию.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что первым штатным носителем ракет "Циркон" станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Ходовые испытания судна планируют начать уже весной следующего года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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