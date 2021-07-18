Железнодорожное сообщение между Германией и Чехией прервали из-за мощного потопа

Из-за наводнения и оползней в регионе Саксонская Швейцария пришлось прервать железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой. Об этом сообщает немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Закрытие данного участка, в свою очередь, привело к тому, что движение по маршруту Гамбург – Берлин – Дрезден – Прага теперь идёт только до Дрездена. В компании заявили, что перерыв продлится до второй половины дня 18 июля.