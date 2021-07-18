Железнодорожное сообщение между Германией и Чехией прервали из-за мощного потопа
В компании-операторе заявили, что перерыв продлится до второй половины дня 18 июля.
Фото © ТАСС / imago images / Marius Schwarz
Из-за наводнения и оползней в регионе Саксонская Швейцария пришлось прервать железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой. Об этом сообщает немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.
Закрытие данного участка, в свою очередь, привело к тому, что движение по маршруту Гамбург – Берлин – Дрезден – Прага теперь идёт только до Дрездена. В компании заявили, что перерыв продлится до второй половины дня 18 июля.
В регионе Саксонская Швейцария за субботу выпало порядка 100 литров осадков на квадратный метр. Сильнее всего пострадали города Зебниц, Гориш, Нойштадт, Райнхардтсдорф-Шёна и Бад-Шандау. Власти призывают жителей не пользоваться метро, а также не спускаться в подвалы и подземные парковки.
Напомним, 14 июля мощные ливни обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Появлялась информация о том, что число жертв увеличилось до 133 человек, однако уже известно, что количество погибших превышает 140 человек.
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