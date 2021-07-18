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Людей уносит водой: Новой жертвой разрушительного европейского потопа стала Австрия

Некоторые европейские страны уже пострадали от разгула стихии. В частности, непогода привела к большому числу жертв в Германии.

18 июля, 00:40

В Австрии из-за сильных ливней начались наводнения. Видео © Соцсети

Сильные дожди с грозами привели в субботу, 17 июля, к локальным подтоплениям в населённых пунктах во многих регионах Австрии. Об этом сообщила местная служба по предупреждению стихийных бедствий.

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Ливни, из-за которых из берегов вышла река Зальцах, привели к наводнению в центре города Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Сообщения о подтоплениях поступают также из некоторых регионов востока Австрии.

Согласно официальным данным, жертв и разрушений в настоящее время нет. Однако на видео с места событий можно заметить, как вода подтапливает здания, переворачивает машины и уносит людей. Предупреждение о возможной угрозе наводнений действует для многих районов страны. Проливные дожди и грозы не прекращаются в Австрии уже около суток.

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Ранее Лайф рассказывал о непогоде в ФРГ. Напомним, мощные ливни, которые обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", начались ещё 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Появлялась информация о том, что число жертв увеличилось до 133 человек, однако уже известно, что количество погибших превышает 140 человек.

Также масштабное наводнение произошло в Бельгии. Оно началось на юге страны в ночь с 14 на 15 июля в результате мощных ливней, которые продолжались весь день. За сутки там выпала полуторамесячная норма осадков. Местные уже назвали паводки сильнейшими за последние 20 лет. Позже стало известно, что число погибших в результате наводнения в Бельгии увеличилось до 24. Не исключается, что число жертв будет расти.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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