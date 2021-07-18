Сильные дожди с грозами привели в субботу, 17 июля, к локальным подтоплениям в населённых пунктах во многих регионах Австрии. Об этом сообщила местная служба по предупреждению стихийных бедствий.

Ливни, из-за которых из берегов вышла река Зальцах, привели к наводнению в центре города Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Сообщения о подтоплениях поступают также из некоторых регионов востока Австрии.

Согласно официальным данным, жертв и разрушений в настоящее время нет. Однако на видео с места событий можно заметить, как вода подтапливает здания, переворачивает машины и уносит людей. Предупреждение о возможной угрозе наводнений действует для многих районов страны. Проливные дожди и грозы не прекращаются в Австрии уже около суток.