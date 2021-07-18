НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вероятного преемника Меркель раскритиковали за смех во время речи о жертвах потопа в Германии

Сам Армин Лашет заявил, что сожалеет о содеянном. Тем временем в соцсетях запустили хештег #Laschetlacht ("Лашет смеётся").

18 июля, 00:16

Армин Лашет. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Армин Лашет смеётся во время речи Штайнмайера о наводнении в Германии. Видео © Twitter / Jeremy Cliffe

Немецкие политики и пользователи соцсетей раскритиковали кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета за смех во время пресс-конференции, на которой обсуждались последствия наводнения, унёсшего жизни более 140 жителей страны.

В СМИ и соцсетях появилось видео, на котором Лашет смеётся во время диалога с коллегами, в то время как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорит о разрушительных последствиях стихийного бедствия.

Библейский потоп: За чьи грехи расплачиваются жители Германии, утопленные в собственных домах, и кто за это ответит

Библейский потоп: За чьи грехи расплачиваются жители Германии, утопленные в собственных домах, и кто за это ответит

"Я действительно потерял дар речи", — написал в "Твиттере" генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя видеозапись.

Некоторые политики расценили, что "дурачиться без маски" во время разговора о жертвах стихии противоречит серьёзности положения, поэтому Лашету следует извиниться. Пользователи Сети назвали главу ХДС невыносимым и даже запустили хештег #Laschetlacht ("Лашет смеётся").

В Баварии из-за масштабного потопа объявлен режим ЧС

В Баварии из-за масштабного потопа объявлен режим ЧС

"Так много страданий, так многие плачут, а Лашет смеётся", — гласит одна из записей в "Твиттере".

Таблоид Bild отмечает, что поведение Лашета можно оправдать лишь тем, что он стоял вдали и не слышал, о чём говорит Штайнмайер. Сам кандидат в канцлеры в "Твиттере" заявил, что "сожалеет о случившемся".

"Это было неуместно, и я сожалею об этом", — признался Лашет.

Тысяча пропавших без вести и больше сотни погибших: Всё, что известно о великом немецком потопе

Тысяча пропавших без вести и больше сотни погибших: Всё, что известно о великом немецком потопе

Армин Лашет является наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Именно его в апреле в качестве кандидата на должность канцлера выбрал правящий в Германии Христианско-демократический союз (ХДС). Парламентские выборы состоятся 26 сентября.

Напомним, мощные ливни обрушились на западную часть страны в результате действия циклона "Бренд" 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Погибло около 140 человек.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1