Вероятного преемника Меркель раскритиковали за смех во время речи о жертвах потопа в Германии

Армин Лашет смеётся во время речи Штайнмайера о наводнении в Германии. Видео © Twitter / Jeremy Cliffe

Немецкие политики и пользователи соцсетей раскритиковали кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета за смех во время пресс-конференции, на которой обсуждались последствия наводнения, унёсшего жизни более 140 жителей страны.

В СМИ и соцсетях появилось видео, на котором Лашет смеётся во время диалога с коллегами, в то время как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорит о разрушительных последствиях стихийного бедствия.

"Я действительно потерял дар речи", — написал в "Твиттере" генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя видеозапись.

Некоторые политики расценили, что "дурачиться без маски" во время разговора о жертвах стихии противоречит серьёзности положения, поэтому Лашету следует извиниться. Пользователи Сети назвали главу ХДС невыносимым и даже запустили хештег #Laschetlacht ("Лашет смеётся").

"Так много страданий, так многие плачут, а Лашет смеётся", — гласит одна из записей в "Твиттере".

Таблоид Bild отмечает, что поведение Лашета можно оправдать лишь тем, что он стоял вдали и не слышал, о чём говорит Штайнмайер. Сам кандидат в канцлеры в "Твиттере" заявил, что "сожалеет о случившемся".

"Это было неуместно, и я сожалею об этом", — признался Лашет.