Вероятного преемника Меркель раскритиковали за смех во время речи о жертвах потопа в Германии
Сам Армин Лашет заявил, что сожалеет о содеянном. Тем временем в соцсетях запустили хештег #Laschetlacht ("Лашет смеётся").
Армин Лашет. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Армин Лашет смеётся во время речи Штайнмайера о наводнении в Германии. Видео © Twitter / Jeremy Cliffe
Немецкие политики и пользователи соцсетей раскритиковали кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета за смех во время пресс-конференции, на которой обсуждались последствия наводнения, унёсшего жизни более 140 жителей страны.
В СМИ и соцсетях появилось видео, на котором Лашет смеётся во время диалога с коллегами, в то время как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорит о разрушительных последствиях стихийного бедствия.
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"Я действительно потерял дар речи", — написал в "Твиттере" генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя видеозапись.
Некоторые политики расценили, что "дурачиться без маски" во время разговора о жертвах стихии противоречит серьёзности положения, поэтому Лашету следует извиниться. Пользователи Сети назвали главу ХДС невыносимым и даже запустили хештег #Laschetlacht ("Лашет смеётся").
"Так много страданий, так многие плачут, а Лашет смеётся", — гласит одна из записей в "Твиттере".
Таблоид Bild отмечает, что поведение Лашета можно оправдать лишь тем, что он стоял вдали и не слышал, о чём говорит Штайнмайер. Сам кандидат в канцлеры в "Твиттере" заявил, что "сожалеет о случившемся".
"Это было неуместно, и я сожалею об этом", — признался Лашет.
Армин Лашет является наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Именно его в апреле в качестве кандидата на должность канцлера выбрал правящий в Германии Христианско-демократический союз (ХДС). Парламентские выборы состоятся 26 сентября.
Напомним, мощные ливни обрушились на западную часть страны в результате действия циклона "Бренд" 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Погибло около 140 человек.
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