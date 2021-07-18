В Баварии из-за масштабного потопа объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных обильными ливнями. Об этом сообщает управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

Режим ЧС объявлен в районе Берхтесгаденер-Ланд, также критическая ситуация сложилась в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Подтоплено множество зданий. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи домов и не выходить на улицы.

По прогнозам экспертов, в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Уровень воды в Берхтесгаденер Ахе уже превысил на полтора метра прогнозируемый. Сложная ситуация наблюдается и на востоке другой германской земли — Саксонии. В регионе Саксонская Швейцария 17 июля выпало 100 литров осадков на квадратный метр.