Рейс из Москвы в Лиссабон развернули на полпути из-за забастовки в аэропорту

Работники компании, которая обслуживает воздушную гавань, недовольны задержкой заработной платы, а также отпускных.

Авиакомпания "Аэрофлот" развернула рейс из Москвы в Лиссабон из-за забастовки в аэропорту португальской столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По данным агентства Reuters, в субботу в воздушной гавани Лиссабона началась двухдневная забастовка работников компании Groundforce Portugal, которая обслуживает аэропорт. Они недовольны задержкой заработной платы, а также отпускных. В результате в аэропорту скопилось много людей, ожидающих вылета. Пришлось отменить около 200 рейсов.

В аэропорту Лиссабона скопилась толпа из-за забастовки работников. Видео © Twitter / majaron7