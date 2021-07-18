Рейс из Москвы в Лиссабон развернули на полпути из-за забастовки в аэропорту

Авиакомпания "Аэрофлот" развернула рейс из Москвы в Лиссабон из-за забастовки в аэропорту португальской столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По данным агентства Reuters, в субботу в воздушной гавани Лиссабона началась двухдневная забастовка работников компании Groundforce Portugal, которая обслуживает аэропорт. Они недовольны невыплатой заработной платы, а также отпускных. В результате в аэропорту скопилось много людей, ожидающих вылета. Пришлось отменить около 200 рейсов.

В аэропорту Лиссабона скопилась толпа из-за забастовки работников. Видео © Twitter / majaron7