Рейс из Москвы в Лиссабон развернули на полпути из-за забастовки в аэропорту
Работники компании, которая обслуживает воздушную гавань, недовольны задержкой заработной платы, а также отпускных.
Авиакомпания "Аэрофлот" развернула рейс из Москвы в Лиссабон из-за забастовки в аэропорту португальской столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
По данным агентства Reuters, в субботу в воздушной гавани Лиссабона началась двухдневная забастовка работников компании Groundforce Portugal, которая обслуживает аэропорт. Они недовольны задержкой заработной платы, а также отпускных. В результате в аэропорту скопилось много людей, ожидающих вылета. Пришлось отменить около 200 рейсов.
В аэропорту Лиссабона скопилась толпа из-за забастовки работников. Видео © Twitter / majaron7
В частности, не смогла отправиться на Олимпийские игры в Токио сборная Португалии по настольному теннису. В такой же ситуации оказались местные гандболисты и скейтбордисты. Им пришлось менять свой маршрут.