Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июля 2021, 01:18

Рейс из Москвы в Лиссабон развернули на полпути из-за забастовки в аэропорту

Работники компании, которая обслуживает воздушную гавань, недовольны задержкой заработной платы, а также отпускных.

Авиакомпания "Аэрофлот" развернула рейс из Москвы в Лиссабон из-за забастовки в аэропорту португальской столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По данным агентства Reuters, в субботу в воздушной гавани Лиссабона началась двухдневная забастовка работников компании Groundforce Portugal, которая обслуживает аэропорт. Они недовольны задержкой заработной платы, а также отпускных. В результате в аэропорту скопилось много людей, ожидающих вылета. Пришлось отменить около 200 рейсов.

В аэропорту Лиссабона скопилась толпа из-за забастовки работников. Видео © Twitter / majaron7

В частности, не смогла отправиться на Олимпийские игры в Токио сборная Португалии по настольному теннису. В такой же ситуации оказались местные гандболисты и скейтбордисты. Им пришлось менять свой маршрут.

Появились кадры допроса командира Ан-28 из больничной палаты
Появились кадры допроса командира Ан-28 из больничной палаты

Ранее забастовку объявили работники заводов "Боржоми" в Грузии.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Португалия
  • аэрофлот
  • В мире
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar