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На Кубе более 100 тысяч человек вышли на митинг в поддержку властей страны

В МИД страны отметили, что собравшиеся желают защитить своё государство от иностранного вмешательства.

17 июля, 21:56

На Кубе более 100 тысяч человек вышли на митинг в поддержку властей страны. Видео © Twitter / Presidencia Cuba

Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку властям и осудить прошедшие в стране массовые протесты. Об этом сообщает МИД страны. Больше всего людей собралось в Гаване. Кадры с многочисленных митингов появились в соцсетях.

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"Более 100 тысяч человек, движимые желанием защитить свою страну от иностранного вмешательства, а также от потрясений, провоцируемых на острове с целью социального взрыва, который приведёт к политической дестабилизации нации, объединились с раннего утра", — сказано в сообщении министерства в "Твиттере".

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Напомним, в воскресенье, 11 июля, на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы — Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки". Позже стало известно о первой жертве беспорядков на Кубе.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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