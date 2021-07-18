Скончался Герой России первый директор ФАПСИ Александр Старовойтов

Александр Старовойтов родился в 1940 году в городе Балашове Саратовской области. В 1962 году окончил факультет шифровально-кодировочной техники Пензенского политехнического института по специальности "электромеханическая аппаратура связи", а в 1997 году — Высшие курсы Военной академии Генштаба РФ и получил специальность "оборона и обеспечение безопасности РФ". ФАПСИ Старовойтов возглавлял с 1991 по 1998 год. Звание Героя России ему было присвоено в 1999 году. Кроме того, Старовойтов был награждён орденами "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и Александра Невского. Также он был удостоен воинского звания генерала армии, учёной степени доктора технических наук, почётного сотрудника госбезопасности, заслуженного деятеля науки и техники РФ. Помимо этого, он лауреат Государственной премии России в области науки и техники, а также премий правительства в области науки и техники и в области образования.