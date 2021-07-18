Скончался Герой России первый директор ФАПСИ Александр Старовойтов
Премьер Михаил Мишустин отметил, что благодаря ему были созданы уникальные системы информационной безопасности страны и проведена автоматизация и цифровизация систем правительственной связи.
Александр Старовойтов. Фото © ИТАР-ТАСС / Александр Сенцов / Александр Чумичев
Герой России экс генеральный директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
"Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб", — говорится в телеграмме премьер-министра России Михаила Мишустина.
Глава правительства выразил соболезнования в связи со смертью Старовойтова и отметил, что благодаря ему были созданы уникальные системы информационной безопасности страны, проведена автоматизация и цифровизация систем правительственной и оперативной связи.
Александр Старовойтов родился в 1940 году в городе Балашове Саратовской области. В 1962 году окончил факультет шифровально-кодировочной техники Пензенского политехнического института по специальности "электромеханическая аппаратура связи", а в 1997 году — Высшие курсы Военной академии Генштаба РФ и получил специальность "оборона и обеспечение безопасности РФ". ФАПСИ Старовойтов возглавлял с 1991 по 1998 год. Звание Героя России ему было присвоено в 1999 году. Кроме того, Старовойтов был награждён орденами "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и Александра Невского. Также он был удостоен воинского звания генерала армии, учёной степени доктора технических наук, почётного сотрудника госбезопасности, заслуженного деятеля науки и техники РФ. Помимо этого, он лауреат Государственной премии России в области науки и техники, а также премий правительства в области науки и техники и в области образования.
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