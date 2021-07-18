Семак оценил победу "Зенита" над "Локомотивом" в Суперкубке: Не так просто входили в игру
При этом наставник железнодорожников Марко Николич отметил, что у его команды было много ошибок, которыми оппоненты "суперкачественно" пользовались.
Фото © Instagram / zenit_spb
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат Суперкубка России по футболу, в котором его команда разгромила московский "Локомотив". Наставник отметил, что, несмотря на уверенную победу, для его подопечных это был непростой матч.
"Не так просто входили в игру, эмоциональное состояние было не лучшее. Во втором тайме движение было лучше, были хорошие моменты. Рад, что команда смогла победить в непростом матче, спасибо каждому, кто помог добыть победу для клуба, для болельщиков, для семьи", — сказал Семак после игры.
Кроме того, главный тренер "Зенита" заметил, что у команды были проблемы при быстрых контратаках "Локомотива". Специалист подчеркнул, что команда будет работать над всеми компонентами, чтобы игра была качественная.
В свою очередь, главный тренер "Локомотива" Марко Николич, говоря о результате матча за Суперкубок России, высоко оценил клуб из Петербурга, отметив при этом, что его команду ждёт трудный сезон.
"Зенит" очень качественная команда, которая суперкачественно пользовалась нашими ошибками. Третий гол мы сами себе привезли. Такая команда не должна допускать подобные ошибки. У нас не будет простой сезон. Надо собрать все силы и прибавить в уверенности", — поведал Николич.
Напомним, "Зенит" в матче за Суперкубок России разгромил московский "Локомотив" со счётом 3:0. Отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. "Зенит" и "Локомотив" встречаются в матче за Суперкубок третий год подряд. В 2019 году со счётом 3:2 победил столичный клуб, в 2020-м петербуржцы взяли реванш (2:1). Сине-бело-голубые выиграли этот трофей в шестой раз. По этому показателю они уступают только ЦСКА, у которого семь трофеев.
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