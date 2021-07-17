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"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России по футболу

По голу в ворота столичной команды забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.

17 июля, 17:57
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России по футболу разгромил московский "Локомотив" со счётом 3:0. Встреча прошла в Калининграде. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Зенитовцы забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. Отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.

Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч за Суперкубок России

Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч за Суперкубок России

"Зенит" и "Локомотив" встречаются в матче за Суперкубок России третий год подряд. В 2019 году со счётом 3:2 победил столичный клуб, в 2020-м петербуржцы взяли реванш (2:1).

Петербургский клуб выиграл Суперкубок России в шестой раз. По этому показателю он уступает только ЦСКА, у которого семь трофеев.

Матч за Суперкубок России по футболу

Калининград

"Зенит" – "Локомотив" — 3:0

Голы: Кузяев, 27' (1:0), Азмун, 57' (2:0), Ерохин, 83' (3:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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