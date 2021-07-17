"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России по футболу

Петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России по футболу разгромил московский "Локомотив" со счётом 3:0. Встреча прошла в Калининграде. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Зенитовцы забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. Отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.

"Зенит" и "Локомотив" встречаются в матче за Суперкубок России третий год подряд. В 2019 году со счётом 3:2 победил столичный клуб, в 2020-м петербуржцы взяли реванш (2:1).

Петербургский клуб выиграл Суперкубок России в шестой раз. По этому показателю он уступает только ЦСКА, у которого семь трофеев.