"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России по футболу
По голу в ворота столичной команды забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.
Фото © ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России по футболу разгромил московский "Локомотив" со счётом 3:0. Встреча прошла в Калининграде. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.
Зенитовцы забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. Отличились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.
"Зенит" и "Локомотив" встречаются в матче за Суперкубок России третий год подряд. В 2019 году со счётом 3:2 победил столичный клуб, в 2020-м петербуржцы взяли реванш (2:1).
Петербургский клуб выиграл Суперкубок России в шестой раз. По этому показателю он уступает только ЦСКА, у которого семь трофеев.
Матч за Суперкубок России по футболу
Калининград
"Зенит" – "Локомотив" — 3:0
Голы: Кузяев, 27' (1:0), Азмун, 57' (2:0), Ерохин, 83' (3:0)
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