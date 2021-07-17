"Сочи" разгромил "Рубин" и сохранил шансы на победу в Кубке Париматч Премьер

"Сочи" в матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер победил казанский "Рубин" со счётом 2:0. Встреча прошла на "Арене Химки".

Все три гола сочинцы забили во втором тайме. Сразу после перерыва отличились Данила Прохин и Максим Барсов. В концовке встречи окончательный результат установил Ивелин Попов.

Казанский клуб более получаса играл в меньшинстве. На 59-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён полузащитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов.

⚡️ «Рубин» снова провалил второй тайм. Только пенальти Хакшабановича чуть приподнял настроение казанцам.



А «Сочи» весьма хорош перед Лигой конференций. И до сих пор надеется на победу в Кубке Париматч Премьер. pic.twitter.com/dcCt4gxpoR — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 17, 2021

Команда Владимира Федотова набрала четыре очка (за победу в основное время на Кубке Париматч Премьер начисляется два балла) и догнала в турнирной таблице столичный "Спартак". У "Рубина" осталось два очка, у "Химок" — ни одного.

Победитель турнира определится в воскресенье после заключительного матча между "Спартаком" и "Химками". В случае поражения красно-белых у них будет равное количество очков с "Сочи". Преимущество получит команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.