"Сочи" разгромил "Рубин" и сохранил шансы на победу в Кубке Париматч Премьер
Казанский клуб более получаса играл в большинстве после удаления Ибрагима Цаллагова, получившего две жёлтые карточки.
Фото © ФК "Рубин"
"Сочи" в матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер победил казанский "Рубин" со счётом 2:0. Встреча прошла на "Арене Химки".
Все три гола сочинцы забили во втором тайме. Сразу после перерыва отличились Данила Прохин и Максим Барсов. В концовке встречи окончательный результат установил Ивелин Попов.
Казанский клуб более получаса играл в меньшинстве. На 59-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён полузащитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов.
⚡️ «Рубин» снова провалил второй тайм. Только пенальти Хакшабановича чуть приподнял настроение казанцам.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 17, 2021
А «Сочи» весьма хорош перед Лигой конференций. И до сих пор надеется на победу в Кубке Париматч Премьер. pic.twitter.com/dcCt4gxpoR
Команда Владимира Федотова набрала четыре очка (за победу в основное время на Кубке Париматч Премьер начисляется два балла) и догнала в турнирной таблице столичный "Спартак". У "Рубина" осталось два очка, у "Химок" — ни одного.
Победитель турнира определится в воскресенье после заключительного матча между "Спартаком" и "Химками". В случае поражения красно-белых у них будет равное количество очков с "Сочи". Преимущество получит команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
Кубок Париматч Премьер
3-й тур
"Рубин" – "Сочи" — 1:3
Голы: Прохин, 48' (0:1), Барсов, 50' (0:2), Попов, 88' (0:3), Хакшабанович, с пенальти, 90' (1:3)
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