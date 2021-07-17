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"Сочи" разгромил "Рубин" и сохранил шансы на победу в Кубке Париматч Премьер

Казанский клуб более получаса играл в большинстве после удаления Ибрагима Цаллагова, получившего две жёлтые карточки.

17 июля, 14:59
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

"Сочи" в матче товарищеского предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер победил казанский "Рубин" со счётом 2:0. Встреча прошла на "Арене Химки".

Все три гола сочинцы забили во втором тайме. Сразу после перерыва отличились Данила Прохин и Максим Барсов. В концовке встречи окончательный результат установил Ивелин Попов.

Казанский клуб более получаса играл в меньшинстве. На 59-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён полузащитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов.

Команда Владимира Федотова набрала четыре очка (за победу в основное время на Кубке Париматч Премьер начисляется два балла) и догнала в турнирной таблице столичный "Спартак". У "Рубина" осталось два очка, у "Химок" — ни одного.

Победитель турнира определится в воскресенье после заключительного матча между "Спартаком" и "Химками". В случае поражения красно-белых у них будет равное количество очков с "Сочи". Преимущество получит команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Кубок Париматч Премьер

3-й тур

"Рубин" – "Сочи" — 1:3

Голы: Прохин, 48' (0:1), Барсов, 50' (0:2), Попов, 88' (0:3), Хакшабанович, с пенальти, 90' (1:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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