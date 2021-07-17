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Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч за Суперкубок России

Встреча с "Локомотивом" состоится сегодня в Калининграде. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

17 июля, 15:18
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" объявили в клубных твиттерах стартовые составы команд на матч за Суперкубок России.

Встреча состоится сегодня в Калининграде. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

У "Зенита" с первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вендел, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Малком, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Капитан команды Артём Дзюба остался в запасе.

Состав "Локомотива": Маринато Гильерме, Александр Сильянов, Мурило, Мацей Рыбус, Пабло, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано, Фёдор Смолов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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