Вот бы так же в Лиге чемпионов: "Зенит" начал сезон с разгрома "Локомотива" в Суперкубке Петербургский клуб недвусмысленно намекнул, что готов четвёртый год подряд разбить всех соперников на внутренней арене. Но как же мы все соскучились по успехам в еврокубках! 17 июля, 18:56 Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" в шестой раз стал обладателем Суперкубка России, по всем статьям разгромив столичный "Локомотив" со счётом 3:0. По этому показателю он уступает только ЦСКА, у которого семь трофеев. Команда Сергея Семака показала весьма и весьма убедительную игру. В новом сезоне она будет главным фаворитом на пути к четвёртой победе подряд в чемпионате страны.

Матч за Суперкубок России прошёл 19-й раз в истории и впервые — в Калининграде. И надо сказать, что у крупнейшего города самого западного региона страны эту встречу чуть было не отняли. Ходили упорные слухи, что из-за пандемии коронавируса игру перенесут в Москву. О готовности принять матч заявили представители столичной "ВТБ-арены". Но калининградцам всё же удалось отстоять своё право провести столь важную встречу, согласовав все санитарно-эпидемиологические требования. В итоге на стадион пришло 16 тысяч зрителей, которые получили истинное удовольствие.

Перед матчем наставник "Зенита" удивил болельщиков и специалистов стартовым составом. Семак оставил на скамейке запасных капитана команды Артёма Дзюбу. В атаке с первых минут вышли Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Ещё не набравшего необходимую форму хорвата Деяна Ловрена в центре обороны заменил Дмитрий Чистяков, права на которого петербургский клуб выкупил у "Ростова".

У "Локомотива" в стартовом составе вышли все сильнейшие. Переехавший из грозненского "Ахмата" защитник Максим Ненахов остался в запасе. В роли капитана на поле появился вратарь Маринато Гильерме. Повязка к нему перешла от хорватского защитника Ведрана Чорлуки, который по окончании прошлого сезона завершил карьеру.

Первый опасный момент в матче создали железнодорожники. Гвинейский нападающий команды Франсуа Камано оттянул на себя сразу трёх соперников слева в штрафной "Зенита" и покатил мяч на всеми забытого Фёдора Смолова. Не вызванный на Евро-2020 форвард имел все шансы громко напомнить о себе, но из выгоднейшей позиции в створ ворот не попал.

Счёт был открыт на 27-й минуте. Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк потерял мяч в простой ситуации около центрального круга. Перехват совершил Далер Кузяев, приблизившийся к дужке штрафной железнодорожников и точно пробивший под правую от себя штангу. Гильерме не успел среагировать.

Видео © Первый канал

В начале второго тайма преимущество "Зенита" вполне могло удвоиться. После дальнего заброса Ярослава Ракицкого и скидки Малкома головой на ударной позиции в штрафной оказался Азмун. На этот раз Гильерме не сплоховал и отразил удар иранца в упор. Сразу после этого петербургский клуб подал угловой, и Чистяков пробил головой рядом со штангой.

Начало второго тайма вообще выдалось богатым на опасные моменты. Очень хорошую возможность упустил Камано. Форвард "Локомотива" промахнулся мимо мяча, пытаясь замкнуть фланговый прострел Мацея Рыбуса с левого фланга. А ведь перед ним был пустой угол ворот.

И тут же сработало старое как мир футбольное правило: "Не забиваешь ты — забивают тебе". Вендел разрезающей передачей вывел Азмуна один на один с Гильерме. Иранец обыграл вратаря и буквально завёл мяч в ворота "Локомотива".

Видео © Первый канал

Что ж, мавр сделал своё дело — мавр может уходить. После забитого гола Семак убрал с поля Азмуна и на радость болельщикам выпустил Дзюбу. Его оппонент Марко Николич в попытке усилить игру также бросил в бой новые силы. Сербский специалист выпустил на поле Дмитрия Рыбчинского и Антона Миранчука.

"Локомотив" приложил максимум усилий, чтобы поразить ворота соперников, но все усилия игроков оказались тщетными. Мало того, в концовке зенитовцы довели счёт до крупного. Бразильский защитник Пабло отбросил мяч на своего вратаря, Гильерме не смог должным образом обработать его, позволив Дзюбе обокрасть себя. Форвард "Зенита" исполнил скидку на только что вышедшего на замену Александра Ерохина, которому никто не мешал точно пробить в сетку.

Видео © Первый канал

Шикарно отработал главный арбитр встречи Павел Кукуян. Он действовал в соответствии со всеми требованиями, предъявлявшимися к судьям на Евро-2020. Сочинец не прерывал игру излишними свистками, давая футболистам бороться в рамках правил.

В целом можно сказать, что команды в матче за Суперкубок не продемонстрировали максимум своих возможностей. Да, этого никто и не ждал. Футболисты ещё не успели набрать оптимальную форму после отпуска. Было бы недальновидно выкладывать на стол все козыри, когда впереди длинный-предлинный сезон. К тому же обоим клубам ещё предстоит как следует поработать на трансферном рынке.

Уже на следующей неделе стартует чемпионат России. "Зенит" в первом туре 24 июля сыграет на выезде с подмосковными "Химками", а "Локомотив" в тот же день примет тульский "Арсенал". Уже в середине сентября обе команды начнут выступление в еврокубках. Московский клуб попытает счастья в Лиге Европы, а петербургский — в Лиге чемпионов. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы "Зенит" принял участие в домашнем финале. Но для начала надо выйти из группы, чего команде не удавалось в сильнейшем евротурнире с сезона 2015/2016.

Матч за Суперкубок России по футболу Калининград "Зенит" – "Локомотив" — 3:0 Голы: Кузяев, 27' (1:0), Азмун, 57' (2:0), Ерохин, 83' (3:0)

Авторы Роман Фейгин