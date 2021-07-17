Два человека погибли при перестрелке в Абхазии

В результате перестрелке в столице Абхазии – Сухуме – погибло два человека, ещё один ранен. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошёл около восьми вечера у дома № 8 по улице 30 сентября в Новом районе. В республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан, двое из которых впоследствии скончались. Известны имена погибших, это Руслан Гудалия 1975 г.р. и Беслан Дзиба 1976 г.р. В реанимации остаётся Аслан Зухба 1995 г.р. За его жизнь борются медики.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, объявлен план-перехват. Обстоятельства инцидента устанавливаются.