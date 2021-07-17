Два человека погибли при перестрелке в Абхазии
Ещё один пострадал и находится в реанимации. Объявлен план-перехват.
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В результате перестрелке в столице Абхазии – Сухуме – погибло два человека, ещё один ранен. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Инцидент произошёл около восьми вечера у дома № 8 по улице 30 сентября в Новом районе. В республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан, двое из которых впоследствии скончались. Известны имена погибших, это Руслан Гудалия 1975 г.р. и Беслан Дзиба 1976 г.р. В реанимации остаётся Аслан Зухба 1995 г.р. За его жизнь борются медики.
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На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, объявлен план-перехват. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Абхазии 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Всё произошло в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде. Выяснилось, что нападавший уже был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
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