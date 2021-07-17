В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг и образования старше 18 лет, имеющих гражданство страны, а также для представителей силовых структур. Об этом в воскресенье проинформировал оперштаб при кабмине республики.

"Семнадцатого июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", — уточняется в сообщении штаба в "Телеграме".

Вакцинация обязательна для сотрудников торговых и сервисных компаний, банков, культурно-развлекательных организаций и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита. Этим категориям предписано привиться первой дозой вакцины от CoViD-19 до 1 сентября, второй – до 1 октября, третьей – до 1 ноября.

В Узбекистане выявлен 118 881 случай CoViD-19. Умерло 793 пациента, выздоровело 113 825 человек.