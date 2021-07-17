Вакцинированный глава британского Минздрава заразился коронавирусом
При этом он обратился к жителям Соединённого Королевства и призвал их прививаться.
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид. Фото © ТАСС / Zuma
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сообщил, что заразился коронавирусом. Как рассказал политик своим подписчикам в "Твиттере", незадолго до этого он успел вакцинироваться, поэтому никаких серьёзных симптомов не испытывает.
"Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста, но, к счастью, я сделал прививку — и симптомы слабые", — написал он в микроблоге.
Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом спустя два месяца после прививки вакциной AstraZeneca
Джавид призвал всех британцев последовать его примеру и поставить прививку от коронавируса, чтобы как можно быстрее одержать победу над пандемией.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман заразился коронавирусом. Он будет на карантине, но намерен продолжать работу в дистанционном формате.
Комментариев: 0