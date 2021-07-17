Вакцинированный глава британского Минздрава заразился коронавирусом

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сообщил, что заразился коронавирусом. Как рассказал политик своим подписчикам в "Твиттере", незадолго до этого он успел вакцинироваться, поэтому никаких серьёзных симптомов не испытывает.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста, но, к счастью, я сделал прививку — и симптомы слабые", — написал он в микроблоге.

Джавид призвал всех британцев последовать его примеру и поставить прививку от коронавируса, чтобы как можно быстрее одержать победу над пандемией.