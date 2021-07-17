Директор МакSим не опровергла слухи об отказавшем лёгком певицы
Однако и подтвердить информацию она не может, ведь раскрывать врачебную тайну без согласия родственников нельзя.
Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова
Состояние певицы Максим по-прежнему остаётся стабильно тяжёлым. Об этом Лайфу рассказала представитель артистки Яна Богушевская, комментируя появившуюся в СМИ информацию об отказавшем лёгком.
"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжёлое", — сказала собеседница Лайфа.
От подробных комментариев Богушевская отказалась, поскольку, по её словам, не имеет права раскрывать врачебную тайну без согласия родственников певицы.
Напомним, Марина Максимова с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. Недавно директор Максим заявила, что состояние певицы улучшилось, при этом пока без значительного прогресса — процесс восстановления идёт очень медленно.
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