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Директор МакSим не опровергла слухи об отказавшем лёгком певицы

Однако и подтвердить информацию она не может, ведь раскрывать врачебную тайну без согласия родственников нельзя.

17 июля, 16:25
<p>Певица МакSим. Фото © VK / <a href="https://vk.com/maksimofficial?z=photo292963385_404967474/photos292963385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Максимова</a></p>

Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова

Состояние певицы Максим по-прежнему остаётся стабильно тяжёлым. Об этом Лайфу рассказала представитель артистки Яна Богушевская, комментируя появившуюся в СМИ информацию об отказавшем лёгком.

"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжёлое", — сказала собеседница Лайфа.

СМИ: У певицы МакSим отказывает правое лёгкое

СМИ: У певицы МакSим отказывает правое лёгкое

От подробных комментариев Богушевская отказалась, поскольку, по её словам, не имеет права раскрывать врачебную тайну без согласия родственников певицы.

Напомним, Марина Максимова с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. Недавно директор Максим заявила, что состояние певицы улучшилось, при этом пока без значительного прогресса — процесс восстановления идёт очень медленно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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