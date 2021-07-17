Сергей Кириенко рассказал об опыте управления вертолётом. Видео © LIFE

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко признался, что уже давно практикует управление вертолётом, но времени заниматься этим у него особо нет.

"Да, я довольно давно летаю. У меня, к сожалению, мало на это времени. Но мне это очень нравится", — признался он.

Кириенко добавил, что в последнее время самостоятельно управлять вертолётом ему удаётся лишь тогда, когда нужно куда-то слетать по работе.