"Очень нравится": Кириенко пожаловался на нехватку времени для управления вертолётом
По словам замглавы Администрации Президента РФ, полёты он совершает только по рабочим делам.
Сергей Кириенко рассказал об опыте управления вертолётом. Видео © LIFE
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко признался, что уже давно практикует управление вертолётом, но времени заниматься этим у него особо нет.
"Да, я довольно давно летаю. У меня, к сожалению, мало на это времени. Но мне это очень нравится", — признался он.
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Кириенко добавил, что в последнее время самостоятельно управлять вертолётом ему удаётся лишь тогда, когда нужно куда-то слетать по работе.
Напомним, сегодня Сергей Кириенко самостоятельно прилетел на вертолёте на Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов", о чём позже признался, выступая перед участниками мероприятия.
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