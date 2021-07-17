Двое мужчин в Нижнекамске вспомнили детство и сломали детские качели. Видео © Соцсети

Курьёзные кадры опубликовали в соцсетях жители города Нижнекамска в Республике Татарстан. Там на новой площадке у дома № 53 по проспекту Химиков двое мужчин сломали детские качели. Судя по кадрам, сделали они это не со зла и даже не из хулиганских побуждений.

В ролике видно, как мужчины подходят к качелям и, как в детстве, решают на них покататься. Однако не проходит и секунды, как перемычка между сиденьями обламывается — и один из героев ролика падает. После чего оба встают и покидают площадку, при этом оборачиваются и в непонимании глядят на карусель.

Как пишет издание KazanFirst, ролик изучают в местной полиции, а вспомнивших детство мужчин ищут. Остальных просят бережнее относиться к городскому имуществу. Однако местные жители в Сети не спешат винить мужчин, отмечая, что сооружение само по себе могло быть уж очень хлипкое.