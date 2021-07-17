Детство ушло: Двое мужчин решили покачаться на качелях, однако сразу их сломали
Весёлых приятелей разыскивают полицейские, однако в Сети за них заступились, заметив, что конструкция могла быть чересчур хлипкой.
Двое мужчин в Нижнекамске вспомнили детство и сломали детские качели. Видео © Соцсети
Курьёзные кадры опубликовали в соцсетях жители города Нижнекамска в Республике Татарстан. Там на новой площадке у дома № 53 по проспекту Химиков двое мужчин сломали детские качели. Судя по кадрам, сделали они это не со зла и даже не из хулиганских побуждений.
В ролике видно, как мужчины подходят к качелям и, как в детстве, решают на них покататься. Однако не проходит и секунды, как перемычка между сиденьями обламывается — и один из героев ролика падает. После чего оба встают и покидают площадку, при этом оборачиваются и в непонимании глядят на карусель.
Как пишет издание KazanFirst, ролик изучают в местной полиции, а вспомнивших детство мужчин ищут. Остальных просят бережнее относиться к городскому имуществу. Однако местные жители в Сети не спешат винить мужчин, отмечая, что сооружение само по себе могло быть уж очень хлипкое.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Новосибирска избил подростка из-за сломанных качелей. На опубликованных в Сети записях видно, что новосибирец стоит у детской площадки и наблюдает за тем, что происходит у качелей. На следующем фрагменте мужчина силой тащит за собой ребёнка. Один из его ударов попал на видео. В какой-то момент на защиту мальчика встала женщина.
Комментариев: 0