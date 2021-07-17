Петра Мамонова похоронили в подмосковной Верее
Панихида по музыканту проходила с самого утра в Донском монастыре.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Прощание с Петром Мамоновым. Видео © LIFE
В Подмосковье похоронили Петра Мамонова. Как в своём завещании попросил сам артист, его тело будет покоиться на кладбище города Верея.
Церемония прощания с музыкантом началась сегодня утром в Донском монастыре Москвы. На панихиду пришли сотни поклонников Мамонова. В последний путь его проводили бурными овациями.
Напомним, что в конце июня Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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