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Пожар вспыхнул на складе покрышек в подмосковной Балашихе

Пострадавших в результате ЧП не оказалось, все люди успели покинуть помещения.

17 июля, 15:09

Пожар вспыхнул на складе покрышек в подмосковной Балашихе. Видео © LIFE

Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе. По данным Лайфа, горит ангар с покрышками для грузовых автомобилей.

Площадь ангара составляет 5000 квадратных метров, возгорание локализовали на 1000 квадратов. Пострадавших в результате происшествия не оказалось, все успели покинуть помещения. Сейчас на месте работают пожарные, столб чёрного дыма поднимается на десятки метров вверх.

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Ранее Лайф сообщал, что пожар вспыхнул в здании с пиломатериалами в Барнауле. В результате ЧП погибло два человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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