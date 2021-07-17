Пожар вспыхнул на складе покрышек в подмосковной Балашихе
Пострадавших в результате ЧП не оказалось, все люди успели покинуть помещения.
Пожар вспыхнул на складе покрышек в подмосковной Балашихе. Видео © LIFE
Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе. По данным Лайфа, горит ангар с покрышками для грузовых автомобилей.
Площадь ангара составляет 5000 квадратных метров, возгорание локализовали на 1000 квадратов. Пострадавших в результате происшествия не оказалось, все успели покинуть помещения. Сейчас на месте работают пожарные, столб чёрного дыма поднимается на десятки метров вверх.
Ранее Лайф сообщал, что пожар вспыхнул в здании с пиломатериалами в Барнауле. В результате ЧП погибло два человека.
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