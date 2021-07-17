Украинцев призвали готовиться к худшему сценарию по "Северному потоку – 2"

Жители Украины должны готовиться к худшему сценарию из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил бывший посол Незалежной в США и во Франции Олег Шамшур.

"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нём Украины в принципе нулевое", — сказал он телеканалу "Украина 24".

Шамшур заметил, что лидеры США и Германии лишь зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева. При этом бывший посол убеждён, что у Украины всё ещё есть шанс помешать запуску российского газопровода с помощью новых американских санкций или ограничений со стороны ЕС. Но пока он не видит такого желания ни со стороны ФРГ, ни со стороны США. Поэтому Незалежной "надо готовиться к худшему", заключил дипломат.