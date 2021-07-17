Украинцев призвали готовиться к худшему сценарию по "Северному потоку – 2"
При этом стране оставили шанс помешать запуску проекта с помощью санкций США или ограничений со стороны ЕС.
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Жители Украины должны готовиться к худшему сценарию из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил бывший посол Незалежной в США и во Франции Олег Шамшур.
"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нём Украины в принципе нулевое", — сказал он телеканалу "Украина 24".
Шамшур заметил, что лидеры США и Германии лишь зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева. При этом бывший посол убеждён, что у Украины всё ещё есть шанс помешать запуску российского газопровода с помощью новых американских санкций или ограничений со стороны ЕС. Но пока он не видит такого желания ни со стороны ФРГ, ни со стороны США. Поэтому Незалежной "надо готовиться к худшему", заключил дипломат.
Ранее Ангела Меркель заверяла, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа. Она выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, выполнит данные Украине обещания. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Москва выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее глава Nord Stream 2 AG заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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