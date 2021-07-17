"Увидимся": "Ростех" назвал похожую на британский эсминец первую "цель" новейшего российского истребителя
До официального представления самолёта осталось ждать совсем недолго, завеса тайны откроется 20 июля.
Фото © Facebook / "Ростех"
"Ростех" представит на МАКСе-2021 новый российский истребитель, его первой "целью" является иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender.
На странице госкорпорации в "Фейсбуке" появилось изображение части фюзеляжа истребителя, под которым расположена оптико-локационная станция нового типа. В её зеркальных панелях отражается самолёт, напоминающий эсминцы ВМС Великобритании "Тип 45". Под картинкой есть подпись "Увидимся" (See you).
Напомним, военный самолёт будет официально представлен 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона.
Ранее Лайф писал о том, что после нарушения эсминцем морской границы РФ у берегов Крыма российский военный корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь. В Минобороны Британии заявили, что Defender двигался в территориальных водах Украины, а экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си в подтверждение версии России опубликовал видео инцидента с борта корабля. Путин назвал заход Defender в территориальные воды России провокацией, которая проводилась вместе с США.
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