"Ростех" представит на МАКСе-2021 новый российский истребитель, его первой "целью" является иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender.

На странице госкорпорации в "Фейсбуке" появилось изображение части фюзеляжа истребителя, под которым расположена оптико-локационная станция нового типа. В её зеркальных панелях отражается самолёт, напоминающий эсминцы ВМС Великобритании "Тип 45". Под картинкой есть подпись "Увидимся" (See you).