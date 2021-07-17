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"Увидимся": "Ростех" назвал похожую на британский эсминец первую "цель" новейшего российского истребителя

До официального представления самолёта осталось ждать совсем недолго, завеса тайны откроется 20 июля.

17 июля, 14:49
<p>Фото © Facebook / "<a href="https://www.facebook.com/RostecRussia/photos/a.394712953953958/4282956558462892/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ростех</a>"</p>

Фото © Facebook / "Ростех"

"Ростех" представит на МАКСе-2021 новый российский истребитель, его первой "целью" является иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender.

На странице госкорпорации в "Фейсбуке" появилось изображение части фюзеляжа истребителя, под которым расположена оптико-локационная станция нового типа. В её зеркальных панелях отражается самолёт, напоминающий эсминцы ВМС Великобритании "Тип 45". Под картинкой есть подпись "Увидимся" (See you).

Ростех впервые показал фото новейшего истребителя пятого поколения

Ростех впервые показал фото новейшего истребителя пятого поколения

Напомним, военный самолёт будет официально представлен 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона.

Ранее Лайф писал о том, что после нарушения эсминцем морской границы РФ у берегов Крыма российский военный корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь. В Минобороны Британии заявили, что Defender двигался в территориальных водах Украины, а экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си в подтверждение версии России опубликовал видео инцидента с борта корабля. Путин назвал заход Defender в территориальные воды России провокацией, которая проводилась вместе с США.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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