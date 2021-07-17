Меркель посетит охваченные наводнениями районы на западе Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июля отправится в земли Рейнланд-Пфальц, которые были охвачены наводнениями. Об этом сообщил таблоид Bild .

Глава правительства посетит коммуну Шульд, которая сильнее других подверглась стихии. В поездке её будет сопровождать премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.

По данным издания, сегодня на западе страны на реке Рук произошёл прорыв дамбы, из-за чего около 700 жителей были эвакуированы. В настоящее время спасательные службы вывозят граждан из района Офховен города Вассенберга. Отмечается, что размер ущерба от прорыва дамбы трудно оценить.