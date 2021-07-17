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Меркель посетит охваченные наводнениями районы на западе Германии

Из-за бедствия произошёл прорыв дамбы, спасательные службы эвакуируют жителей.

17 июля, 14:38
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/rlpNews/status/1415683258591809557/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> stadt_trier</a></p>

Фото © Twitter / stadt_trier

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июля отправится в земли Рейнланд-Пфальц, которые были охвачены наводнениями. Об этом сообщил таблоид Bild.

Глава правительства посетит коммуну Шульд, которая сильнее других подверглась стихии. В поездке её будет сопровождать премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.

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По данным издания, сегодня на западе страны на реке Рук произошёл прорыв дамбы, из-за чего около 700 жителей были эвакуированы. В настоящее время спасательные службы вывозят граждан из района Офховен города Вассенберга. Отмечается, что размер ущерба от прорыва дамбы трудно оценить.

Напомним, мощные ливни, которые обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", начались ещё 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Число жертв уже увеличилось до 133 человек.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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