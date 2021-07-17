Меркель посетит охваченные наводнениями районы на западе Германии
Из-за бедствия произошёл прорыв дамбы, спасательные службы эвакуируют жителей.
Фото © Twitter / stadt_trier
Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июля отправится в земли Рейнланд-Пфальц, которые были охвачены наводнениями. Об этом сообщил таблоид Bild.
Глава правительства посетит коммуну Шульд, которая сильнее других подверглась стихии. В поездке её будет сопровождать премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.
По данным издания, сегодня на западе страны на реке Рук произошёл прорыв дамбы, из-за чего около 700 жителей были эвакуированы. В настоящее время спасательные службы вывозят граждан из района Офховен города Вассенберга. Отмечается, что размер ущерба от прорыва дамбы трудно оценить.
Напомним, мощные ливни, которые обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", начались ещё 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Число жертв уже увеличилось до 133 человек.
Лента новостей
Отправленная под домашний арест за наезд на детей студентка отказалась от комментариев
сегодня в 14:20
В Приамурье лоб в лоб столкнулись грузовые поезда, погибло два человека
сегодня в 14:12
Кириенко заявил о планах совместить фестивали "Россия — страна возможностей" и "Таврида-Арт" в Крыму
сегодня в 13:54
Комментариев: 0