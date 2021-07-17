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СМИ: У певицы МакSим отказывает правое лёгкое

Нарушение работы органа дыхания уже оказало влияние и на сердце артистки.

17 июля, 15:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ_CIDYrRU8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksim_soul_</a></p>

Фото © Instagram / maksim_soul_

Певице Максим становится хуже, на новом рентгеновском снимке видно, что в правом лёгком артистки увеличиваются кисты и полости. Это значит, что орган не справляется и перестаёт работать, сообщает телеграм-канал Mash.

Нарушение работы лёгких оказало влияние и на сердце исполнительницы, левые отделы которого увеличились. Этот признак говорит о том, что у Максим началась левожелудочковая недостаточность. Из-за начавшихся осложнений не помогает даже ИВЛ.

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Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. Накануне директор Максим заявила, что состояние певицы улучшилось, при этом пока без значительного прогресса — процесс восстановления идёт очень медленно.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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