СМИ: У певицы МакSим отказывает правое лёгкое

Певице Максим становится хуже, на новом рентгеновском снимке видно, что в правом лёгком артистки увеличиваются кисты и полости. Это значит, что орган не справляется и перестаёт работать, сообщает телеграм-канал Mash.

Нарушение работы лёгких оказало влияние и на сердце исполнительницы, левые отделы которого увеличились. Этот признак говорит о том, что у Максим началась левожелудочковая недостаточность. Из-за начавшихся осложнений не помогает даже ИВЛ.