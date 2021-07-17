СМИ: У певицы МакSим отказывает правое лёгкое
Нарушение работы органа дыхания уже оказало влияние и на сердце артистки.
Фото © Instagram / maksim_soul_
Певице Максим становится хуже, на новом рентгеновском снимке видно, что в правом лёгком артистки увеличиваются кисты и полости. Это значит, что орган не справляется и перестаёт работать, сообщает телеграм-канал Mash.
Нарушение работы лёгких оказало влияние и на сердце исполнительницы, левые отделы которого увеличились. Этот признак говорит о том, что у Максим началась левожелудочковая недостаточность. Из-за начавшихся осложнений не помогает даже ИВЛ.
Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. Накануне директор Максим заявила, что состояние певицы улучшилось, при этом пока без значительного прогресса — процесс восстановления идёт очень медленно.
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