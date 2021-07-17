Суд арестовал замначальника Южного управления ФТС России по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал замначальника Южного управления ФТС России. Видео © Пресс-служба Дорогомиловского районного суда Москвы

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александра Скрипкина.

"Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скрипкина Александра Анатольевича на 1 месяц и 30 суток, до 15 сентября 2021 года включительно", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, уточнив, что чиновник обвиняется по статье "Мошенничество".