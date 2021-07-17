"Сценарий присутствовал в обсуждении": Кудрин назвал причины развала СССР

По его словам, такое событие было предопределено последним десятилетием существования страны.

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что причина развала СССР заключалась в том, что правительство затянуло с проведением реформ и перестройкой плановой экономики. Россия должна сделать из этого выводы, поделился он своим мнением в интервью "Коммерсанту".

По словам Кудрина, развал страны был предопределён последним десятилетием её существования. В этот период эффективность хозяйства падала с каждым годом, однако реформировать его были не готовы. Глава Счётной палаты считает, что застой экономики в семидесятых годах стал прологом к тому, что СССР перестанет быть центром роста уровня жизни. Он отметил, что в то время были предположения о кардинальных изменениях, о переходе от плановой экономики к рыночной.

"Сценарий развала СССР, как и некоторых других стран в истории, присутствовал в обсуждении. Такое казалось возможным, если какие-то силы будут растаскивать его, прежде всего национализм и национальные окраины, которые будут стремиться к своей самостоятельности", — подытожил глава Счётной палаты.