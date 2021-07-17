В РФПИ сообщили о формировании долгосрочного иммунитета у вакцинированных "Спутником V"

Исследования применения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине показывают, что более 90% привитых местных жителей получили долгосрочный иммунитет. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" т.н. T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от CoViD-19", — говорится в сообщении в телеграм-канале РФПИ.

По словам министра здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэля Гольяна, значительный ответ Т-лимфоцитов показывает, что защита сохранится долгое время. Остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют коронавирус и запоминают его. Когда они вновь столкнутся с этим вирусом, они быстро выработают антитела и клетки-"убийцы", которые и уничтожат вирус.