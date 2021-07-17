Врач провёл экскурсию по красной зоне для антипрививочников и показал им больных ковидом

Главный государственный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин сводил на экскурсию в красную зону трёх самых активных противников вакцинации, которые в группе с единомышленниками пришли к нему в офис высказать недовольство. Он показал им один из инфекционных стационаров, где лежат тяжёлые больные с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья города.

"В инфекционную больницу согласились пойти только трое из активных антиваксеров. В красную зону вошли Каржауов Кудабай, Шардаров Сакен и Караев Асылбек. В ходе необычной и местами шокирующей экскурсии приглашённые антипрививочники смогли пообщаться с работниками инфекционного госпиталя и пациентами", — говорится в сообщении.

Бекшин сообщил, что в реанимационных отделениях больницы практически 100% заболевших не были вакцинированы. Врач уверен, что такое большое количество людей, которые попали на койки реанимационных отделений, — это результат работы антиваксеров. Он хотел показать им, насколько тяжело как больным, так и медработникам.

Главный санитарный врач города заметил, что заболеваемость растёт и среди детей, за последние полгода ковидом заразились более 4000 школьников и 1180 детей в возрасте до года. Он посчитал, что на это также повлияла работа антипрививочников. В горздраве заявили, что было непонятно, какой вывод сделали посетившие экскурсию противники вакцинации, но выходили из стационаров они молча.

"Видимо, аргументы после увиденного закончились", — отметили в пресс-службе управления.