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Саакашвили рассказал о плане американцев по захвату Донецка

По словам политика, за разработку операции отвечал бывший глава Центрального командования США, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

17 июля, 20:39
<p>Фото © ТАСС / Zuma </p>

Фото © ТАСС / Zuma

Во время боёв в Донбассе у США был план по захвату Донецка, об этом заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

По его словам, экс-директор ЦРУ и бывший глава Центрального командования США Дэвид Петреус разработал план по захвату города и призывал киевские власти наступать на Донецк. При этом политик не уточнил, когда именно планировалось провести операцию.

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"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю, мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", рассказал Саакашвили в беседе с телеканалом "Украина 24".

Как пояснил экс-губернатор Одесской области, Петреус требовал захватить Донецк, так как считал, что у силовиков достаточно военных мощностей и возможностей для самостоятельного проведения операции. Саакашвили, в свою очередь, попытался обсудить план американского генерала с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, но тот не отреагировал.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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