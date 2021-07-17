Саакашвили рассказал о плане американцев по захвату Донецка

Во время боёв в Донбассе у США был план по захвату Донецка, об этом заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

По его словам, экс-директор ЦРУ и бывший глава Центрального командования США Дэвид Петреус разработал план по захвату города и призывал киевские власти наступать на Донецк. При этом политик не уточнил, когда именно планировалось провести операцию.

"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю, мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", — рассказал Саакашвили в беседе с телеканалом "Украина 24".

Как пояснил экс-губернатор Одесской области, Петреус требовал захватить Донецк, так как считал, что у силовиков достаточно военных мощностей и возможностей для самостоятельного проведения операции. Саакашвили, в свою очередь, попытался обсудить план американского генерала с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, но тот не отреагировал.