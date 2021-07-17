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"Сумасшедший кризис надвигается": Экс-депутат Рады предрёк развал Украины осенью и назвал условие для этого

По мнению политика, виновата в "погружении страны в яму" правящая партия "Слуга народа".

17 июля, 19:28
<p>Фото © ТАСС / ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / ZUMA Wire

Серьёзный кризис, который переживает Украина, может привести к развалу страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

Политик добавил, что виновата в "погружении Украины в яму" правящая партия "Слуга народа". По мнению бывшего парламентария, через несколько месяцев Незалежную могут захлестнуть протесты.

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"Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился", подчеркнул Мураев.

Он считает, что развал Украины будет выгоден всем её соседям.

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Ранее Мураев уже высказывался о возможном грядущем распаде Украины. Так, в июне он заявил, что Незалежная повторит судьбу Югославии и развалится на четыре части.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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