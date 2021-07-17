Серьёзный кризис, который переживает Украина, может привести к развалу страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

Политик добавил, что виновата в "погружении Украины в яму" правящая партия "Слуга народа". По мнению бывшего парламентария, через несколько месяцев Незалежную могут захлестнуть протесты.

"Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился", — подчеркнул Мураев.

Он считает, что развал Украины будет выгоден всем её соседям.