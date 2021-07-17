"Сумасшедший кризис надвигается": Экс-депутат Рады предрёк развал Украины осенью и назвал условие для этого
По мнению политика, виновата в "погружении страны в яму" правящая партия "Слуга народа".
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Серьёзный кризис, который переживает Украина, может привести к развалу страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".
Политик добавил, что виновата в "погружении Украины в яму" правящая партия "Слуга народа". По мнению бывшего парламентария, через несколько месяцев Незалежную могут захлестнуть протесты.
"Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился", — подчеркнул Мураев.
Он считает, что развал Украины будет выгоден всем её соседям.
Ранее Мураев уже высказывался о возможном грядущем распаде Украины. Так, в июне он заявил, что Незалежная повторит судьбу Югославии и развалится на четыре части.
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