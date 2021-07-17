НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

КС Армении признал результаты внеочередных парламентских выборов действительными

На них победила партия и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор".

17 июля, 19:14
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов в стране. Таким образом, были отклонены иски четырёх политических сил c требованием аннулировать результаты народного волеизъявления.

"Конституционный суд постановил оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года", — заявил Диланян.

Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении

Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении

Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы СНБ республики Артура Ванецяна "Честь имею" 2 июля направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов. Также не признал итоги волеизъявления блок экс-президента страны Роберта Кочаряна "Армения". Кроме того, в КС обратились партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").

Напомним, по результатам голосования победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов). Она набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. Второе место занял блок "Армения" (21,9% голосов). В парламент нового состава также вошёл блок "Честь имею", который набрал 5,22%.

Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о завершении политического кризиса в республике.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин заявил, что у Пашиняна есть доверие народа Армении

7 июля, 17:09

"Единая Россия" запустила портал для сбора предложений в народную программу партии

сегодня в 11:42

"Сумасшедший кризис надвигается": Экс-депутат Рады предрёк развал Украины осенью и назвал условие для этого

сегодня в 19:28

"Кто такая — до сих пор не знаю": Водонаева раскрыла подписчикам своё настоящее имя

сегодня в 20:00

Лайф узнал о состоянии третьего ребёнка, сбитого студенткой на "мазде" в Москве

сегодня в 19:57

Новости партнеров

Layer 1