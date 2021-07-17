КС Армении признал результаты внеочередных парламентских выборов действительными
На них победила партия и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор".
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Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов в стране. Таким образом, были отклонены иски четырёх политических сил c требованием аннулировать результаты народного волеизъявления.
"Конституционный суд постановил оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года", — заявил Диланян.
Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы СНБ республики Артура Ванецяна "Честь имею" 2 июля направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов. Также не признал итоги волеизъявления блок экс-президента страны Роберта Кочаряна "Армения". Кроме того, в КС обратились партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").
Напомним, по результатам голосования победила партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов). Она набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. Второе место занял блок "Армения" (21,9% голосов). В парламент нового состава также вошёл блок "Честь имею", который набрал 5,22%.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о завершении политического кризиса в республике.
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