КС Армении признал результаты внеочередных парламентских выборов действительными

Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов в стране. Таким образом, были отклонены иски четырёх политических сил c требованием аннулировать результаты народного волеизъявления.

"Конституционный суд постановил оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года", — заявил Диланян.

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Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы СНБ республики Артура Ванецяна "Честь имею" 2 июля направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов. Также не признал итоги волеизъявления блок экс-президента страны Роберта Кочаряна "Армения". Кроме того, в КС обратились партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").