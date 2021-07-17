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Фильм "Титан" Джулии Дюкорно получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

Главные роли в картине исполнили Венсан Линдон, Агата Руссель, Геранс Марилье, Лаис Саламе, Доминик Фрот и другие.

17 июля, 18:56
<p>Джулия Дюкорно. Фото © ТАСС / Invision / AP / Vianney Le Caer</p>

Джулия Дюкорно. Фото © ТАСС / Invision / AP / Vianney Le Caer

Главную награду Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь — получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно. Победителя объявила известная американская актриса Шэрон Стоун.

"Я очень благодарна за эту оценку", — сказала Дюкорно, обращаясь к жюри со сцены.

Главные роли в драме "Титан" исполнили Венсан Линдон, Агата Руссель, Геранс Марилье, Лаис Саламе, Доминик Фрот и другие.

Кира Коваленко удостоена Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

Кира Коваленко удостоена Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

Каннский кинофестиваль завершился 17 июля. В основной программе конкурса участвовал фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Зрители встретили его овациями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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