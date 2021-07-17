Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия попросту предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трёх великих держав. Такое мнение высказал колумнист местного издания Časopis argument Иво Шебестик.

"Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана. Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведёт Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное бельё. Его надо стирать дома и не показывать на улице", — возмутился он.

Шебестик считает, что небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Он пишет, что определённые круги в Праге пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Такое поведение, считает он, является саботажем национальных и государственных интересов.