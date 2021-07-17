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В Чехии посчитали, что дело о взрывах во Врбетице подведёт страну под монастырь

Автор статьи предлагает разобраться, что хранилось на складах и как всё это контролировалось властями.

17 июля, 18:55

Фото © Twitter / FilipHorky

Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия попросту предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трёх великих держав. Такое мнение высказал колумнист местного издания Časopis argument Иво Шебестик.

"Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана. Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведёт Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное бельё. Его надо стирать дома и не показывать на улице", — возмутился он.

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Шебестик считает, что небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Он пишет, что определённые круги в Праге пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Такое поведение, считает он, является саботажем национальных и государственных интересов.

Колумнист предлагает прежде всего разобраться, что хранилось на этих складах, как там обращались с боеприпасами и контролировали ли власти эти объекты. Нужно установить, куда отправлялось проданное оружие, а также были ли законными данные сделки, добавил он.

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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