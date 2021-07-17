В Якутии голодные медведи останавливают проезжающие автомобили в поисках еды

Голодные медведи останавливают машины в Якутии, чтобы автомобилисты дали им еду. Видео © Соцсети

Голодное семейство медведей вышло на трассу в Якутии и принялось останавливать проезжающие мимо автомобили в поисках еды. На кадрах, распространённых в соцсетях, видно, что медведица со своими детёнышами встаёт на задние лапы и тянется к водительскому окну в ожидании угощения.

При этом автомобилисты предостерегали друг друга, что не следует подходить к хищникам, которые могут легко накинуться на человека. А некоторые вообще не хотели давать косолапым лакомства и отгоняли их с пути громкими сигналами.