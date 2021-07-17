В Якутии голодные медведи останавливают проезжающие автомобили в поисках еды
Однако некоторые водители кормить животных не хотят и пытаются отпугнуть косолапых клаксонами.
Голодные медведи останавливают машины в Якутии, чтобы автомобилисты дали им еду. Видео © Соцсети
Голодное семейство медведей вышло на трассу в Якутии и принялось останавливать проезжающие мимо автомобили в поисках еды. На кадрах, распространённых в соцсетях, видно, что медведица со своими детёнышами встаёт на задние лапы и тянется к водительскому окну в ожидании угощения.
При этом автомобилисты предостерегали друг друга, что не следует подходить к хищникам, которые могут легко накинуться на человека. А некоторые вообще не хотели давать косолапым лакомства и отгоняли их с пути громкими сигналами.
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Ранее Лайф рассказывал, как гуляющий по улицам медведь перепугал жителей российского города. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что косолапый не спеша прогуливается вдоль зелёных аллей, оглядывается, становится на передние лапы, а затем резво убегает. Местные специалисты считают, что, скорее всего, хищник вышел к людям в поисках еды.
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